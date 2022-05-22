نشكركم على متابعتكم خبر دبي.. فرض تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من يوليو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





قالت بلدية دبي إن 1 يوليو المقبل سيشهد فرض تعرفة على الأكياس ذات الاستخدام الواحد بواقع 25 فلساً. وصولاً للحظر الكامل خلال عامين.

وأوضحت البلدية أن التعرفة ستطبق على كل الأكياس ذات الاستخدام الواحد المستخدمة لنقل البضائع عند نقطة الشراء وفق مواصفات. هي: كل كيس ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتر، يشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلل والمواد النباتية القابلة للتحلل.

تابعت: “على كل المتاجر أن تطبق تعرفة 25 فلس على كل كيس ذات الاستخدام الواحد. ويمكن وضع تعرفة مختلفة على البدائل المستدامة في حال توفيرها من قبل المتجر”.

وأضافت: “تطبق التعرفة على جميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد لنقل البضائع بما فيها الأكياس الورقية ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتر. كما أن المتاجر ليست ملزمة بتقديم بدائل مجانية حيث الهدف دفع تغيير في سلوكيات المستهلك من أجل الحفاظ على البيئة المحلية”.

وذكرت بلدية دبي أنه “لا يتم احتساب التعرفة في حال أحضر المستهلك أكياسه الخاصة. وتعود أيلولة الإرادات من الأكياس ذات الاستخدام الواحد للقطاع الخاص”.