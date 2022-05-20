نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يشكر المعزين بوفاة شقيقه الشيخ خليفة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى





توجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بجزيل الشكر والعرفان لقادة الدول الشقيقة والصديقة على تعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير خليفة بن زايد “رحمه الله”.

وقال سموه: أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد “رحمه الله”.