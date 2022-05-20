نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم دفعة جديدة من لقاحات كورونا اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 12:55 مساءً - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 3,501 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال ال 24 ساعة الماضية.. وبذلك ببلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,829,240 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 251.04 جرعة لكل 100 شخص.





يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا في الدولة.