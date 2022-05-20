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سوريا: استمرار توافد المعزّين بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 12:55 مساءً - متابعة- شادي علوش

استمر توافد الفعاليات الرسمية والشعبية السورية إلى مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة دمشق .

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وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، والتهنئة بتعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا.

فقد زار رجل الأعمال السوري المهندس مازن العاني رئيس أول ناد اجتماعي في البلاد ” نادي الفتوة” مقر السفارة.

وقدم العاني العزاء بوفاة الشيخ خليفة ، والتهنئة بتعيين الشيخ محمد بن زايد قائدا للبلاد.

سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للشيخ خليفة، متمنيا لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الرخاء والازدهار.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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