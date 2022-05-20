نشكركم على متابعتكم خبر سوريا: استمرار توافد المعزّين بوفاة الشيخ خليفة بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 12:55 مساءً - متابعة- شادي علوش استمر توافد الفعاليات الرسمية والشعبية السورية إلى مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة دمشق .

وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، والتهنئة بتعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا. فقد زار رجل الأعمال السوري المهندس مازن العاني رئيس أول ناد اجتماعي في البلاد ” نادي الفتوة” مقر السفارة. وقدم العاني العزاء بوفاة الشيخ خليفة ، والتهنئة بتعيين الشيخ محمد بن زايد قائدا للبلاد. سائلا المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للشيخ خليفة، متمنيا لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الرخاء والازدهار.