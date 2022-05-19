نشكركم على متابعتكم خبر “تعليم” تنفي ما يتم تداوله بشأن سياسة التقييم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





دعت المتحدثة الإعلامية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي “تعليم”، أولياء الأمور، لاستقاء المعلومات من أدلتها الإرشادية التي تنشرها على موقعها، وتوزيعها على المدارس.

ونفت “حياة الشحي” ما تم تداوله من معلومات مغلوطة بشأن سياسة تقييم الطلبة. والتي تشير إلى احتساب 10% من نتائج الطلبة للامتحانات الفصلية والمشاريع، و90% للاختبارات النهائية.

وأوضحت أن “المؤسسة نشرت منذ بداية العام الدراسي الجاري على موقعها الإلكتروني، دليل سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات بالعام الدراسي 2021- 2022. وتوزيع أوزان الدرجات، ومن ثم وزعته على المدارس ومديريها”.

وأشارت إلى أن “سياسة التقييم تتضمن المراحل الدراسية والتي تشمل الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والحلقة الأولى والثانية وتنتهي بالحلقة الثالثة”.

ولفتت إلى أن سياسة التقييم حددت 3 أنواع من أدوات التقييم، هي: امتحانات تشخيصية، وتكوينية وكذلك التقييم الختامي، في الفصل الدراسي الواحد.