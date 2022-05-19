نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تعلن اشتراطات الحج للعام الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى





أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن اشتراطات الحج لموسم 1443 هـ الموافق 2022 م.

وتشمل الاشتراطات أن يكون الحاج لم يسبق له أداء الفريضة، ويقتصر الحج على الفئة العمرية أقل من 65 عاما، وأن يكون حاصلا على اللقاحات المعتمدة والجرعة الداعمة.

كما تشمل الاشتراطات تقديم نتيجة فحص سلبية خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى المملكة، وأن تكون الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط من المسجلين في النظام الإلكتروني للحج والمحدثة بياناتهم سابقا.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاشتراطات المعلنة تأتي دعما لاستراتيجية القيادة الرشيدة، والرامية إلى المحافظة على مكتسبات التعافي التي وصلت إليها دولة الإمارات اليوم. ودعت الهيئتان حجاج بيت الله الحرام إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.