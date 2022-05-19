نشكركم على متابعتكم خبر نسبة الشعور بالأمان في الشارقة تبلغ 99.4% على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





وصلت نسبة الشعور بالأمان في إمارة الشارقة إلى 99.4% خلال العام الماضي، وفق ما ذكره القائد العام لشرطة الشارقة.

وأكد اللواء “سيف الزري الشامسي” القائد العام لشرطة الشارقة، أن الشعور بالأمان بشكل عام في 2021، بلغ 99.4%.

وأوضح، خلال مناقشة دور الشرطة في جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الأمان 99.6% خلال النهار و95.1% أثناء التجول ليلاً وحيداً.