نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان الملك سلمان بمغادرته المستشفى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 11:01 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل





بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”. ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة مغادرته المستشفى.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

ودعا سموهما الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد. متمنيين للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم و الازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

وغادر الملك “سلمان” مستشفى “الملك فيصل التخصصي” في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بالنجاح.