نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الصومال بفوزه في الانتخابات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 11:01 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “حسن شيخ محمود” رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الصومالي.