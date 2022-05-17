نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تلقي القبض على عربي دهس شخصاً خلال 45 دقيقة فقط على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:49 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة شخصاً من إحدى الجنسيات العربية، تسبب في حادث دهس وقع صباح اليوم الاثنين. بعد أن فر من موقع الحادث، وحددت المتسبب خلال 45 دقيقة من ورود البلاغ.





وكان بلاغاً قد ورد إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة صباح اليوم الاثنين، عند العاشرة و44 دقيقة يفيد بوقوع حادث دهس على شارع الوحدة. تعرض من خلاله شخص آسيوي الجنسية لإصابات متفرقة، وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج، فيما لاذ المتسبب بالهروب من موقع الحادث.