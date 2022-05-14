من يحكم الإمارات بعد وفاة الحاكم.. تعرف عليه وفقاً لدستور الإمارات

مهام المجلس الأعلى للاتحاد

وذلك المجلس هو الذي يرسم سياسة الدولة في جميع المسائل التي توكل إلى الاتحاد والتصديق على كل القوانين المتنوعة قبل إصدارها، ويكون من كل الحكام في الإمارات وتشمل معامة تعيين وإعفاء رئيس مجلس وزراء الاتحاد والرقابة على جميع الشؤون الخاصة بالاتحاد بشكل عام.

وجاء في الدستور إن المجلس الأعلى للاتحاد يعمل على انتخاب من بين أعضائه رئيس للدولة ومن ينوب عنه، ويمارس أيضاً نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه إلى أي سبب.

من يحكم الإمارات بعد وفاة الحاكم

وفي حالة خلو منصب الرئيس بانتهاء المدة الخاصة بحكمه أو استقالته أو وفاته، إن المجلس الأعلى يدعى أثناء شهر من هذا التاريخ للاجتماع ليتم انتخاب ورائه شخص لشعل المنصب الخالي، ووفقاً إلى نظام الدستور المذكور فإن الشيخ محمد بن راشد يحل محل الرئيس ويمارس أيضاً اختصاصه جميعها إلى موعد انعقاد الاجتماع وهو الذي يجمع الأعضاء الخاصة بالإتحاد كافة.

ويتم اختيار الرئيس الذي سوف يأتي وراء الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويكون لمدة 5 سنوات ميلادية، ويسمح بإعادة الانتخابات لنفس المنصب ويؤدي اليمين أمام جميع أعضاء المجلس الأعلى.