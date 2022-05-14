نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يتقبل تعازي محمد بن راشد والحكام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل تلقى صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، حاكم أبوظبي. تعازي صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما تلقى صاحب السمو التعازي من أصحاب السمو الحكام، في فقيد الوطن الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، طيب الله ثراه. وأعرب سموهم عن خالص التعازي والمواساة إلى أنجال الفقيد وعموم عائلة “آل نهيان” الكرام. وإلى شعب الإمارات بوفاة فقيد الوطن وراعي مسيرة عزه ورفعته الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رحمه الله.