نشكركم على متابعتكم خبر العاهل الأردني يغادر واشنطن إلى الإمارات للعزاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

توجه العاهل الأردني الملك “عبدالله الثاني”، من العاصمة الأمريكية إلى دولة الإمارات. لتقديم العزاء بوفاة الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، اليوم، إن “الملك عبدالله الثاني غادر واشنطن، الجمعة، في نهاية زيارة عمل إلى الولايات المتحدة. متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قبل العودة إلى عمان”.

ونعى العاهل الأردني المغفور له الشيخ “خليفة بن زايد” قائلاً: “رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات. لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية. نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته”.