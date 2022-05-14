نشكركم على متابعتكم خبر اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تنعى الشيخ خليفة بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”.

وأعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عن تقديرها للفقيد الراحل جهوده الكبيرة لنشر قيم التعايش والمحبة والتسامح، تلك الجهود التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في تاريخ الإنسانية.

وجاء في بيان النعي : “إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إذ تنعى فقيد الإنسانية الراحل، فإنها تتقدم بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، راعي الأخوة الإنسانية، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة”.