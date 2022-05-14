نشكركم على متابعتكم خبر في عهد خليفة.. نمو الناتج المحلي والتجارة الخارجية تتضاعف 5 مرات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نما الناتج المحلي لدولة الإمارات، في عهد المغفور له، الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، طيب الله ثراه.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بالأسعار الثابتة، 87%. إلى1.49 تريليون درهم بنهاية 2021. مقابل 727 مليار درهم بنهاية عام 2004.

وأظهرت البيانات أن الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الاسمي بين 2004 و2021، بلغت أكثر من 946 مليار درهم. فيما بلغت الزيادة المحققة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفترة نفسها ما يزيد عن 695.5 مليار درهم.

وبلغ معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي /بالأسعار الثابتة/ نحو 7.9%، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية خلال فترة حكم المغفور له الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، بنسبة 518%. لتصل إلى 1.77 تريليون درهم بنهاية 2021، مقابل 287 مليار درهم بنهاية عام 2004.

وعلى صعيد المؤشرات التنافسية، تواجدت الإمارات خلال مرحلة التمكين للدولة – فترة حكم المغفور له، في نحو 1052 مؤشراً عالمياً للتنافسية. لتتبوأ بنهاية العام الماضي المركز الأول عالمياً في 152 مؤشرا، وضمن أفضل 5 دول حول العالم في 274 مؤشرا، وضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً في 425 مؤشراً.