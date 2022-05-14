نشكركم على متابعتكم خبر منظمات عالمية تنعى فقيد الوطن وتثمن مآثره على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نعت منظمات عالمية وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي بيان رسمي، نعى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. متقدماً بالعزاء إلى حكومة وشعب دولة الإمارات.

وقال غوتيريش في بيان رسمي: “قاد الشيخ خليفة دولة الإمارات منذ عام 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، كما قاد الشيخ خليفة الإمارات خلال فترة مهمة من تطورها، تميزت بتقدم اقتصادي كبير وطفرة في نفوذها الإقليمي والعالمي”.

كما نعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائلةً: “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرّس حياته لوطنه عاملاً من أجل رفاهية ومستقبل الإمارات وسوف يستمر إرثه”.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: “نعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي لعب دوراً محورياً في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة”.

كما وأعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن خالص تعازيها لقيادة وشعب الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، عبر تويتر: “أحزنني أن علمت بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وخالص التعازي لقيادة وشعب الإمارات”.

نعت أيضاً منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب المدير العام للإيسيسكو، د. سالم بن محمد المالك، باسمه ونيابة عن جميع أطر وموظفي المنظمة، عن خالص التعازي والمواساة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى.