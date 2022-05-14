نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع قيمة أسواق المال المحلية في عهد خليفة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفعت قيمة أسواق المال المحلية في عهد المغفور له الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رحمه الله، بنسبة 846%.

وبلغت قيمة رأسمال الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي بنهاية تداولات أمس الجمعة، 13 مايو، نحو 2.296 ترليون درهم. مقابل242.5 مليار درهم في نهاية تداولات 3 نوفمبر 2004، بزيادة 2.053 ترليون درهم

وارتفعت قيمة رأسمال الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، في عهد المغفور له. من 153.6 مليار درهم في نوفمبر 2004. إلى 1.868 ترليون درهم في 13 مايو 2022.

كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي من 88.89 مليار درهم في نوفمبر 2004. إلى 427.4 مليار درهم بنهاية تداولات أمس.