محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، قبل قليل، صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، خلفاً للمغفور له الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، طيب الله ثراه، الذي توفي صباح أمس، عن عمر 73 عاماً.

وعقد المجلس اجتماعاً، اليوم، في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة صاحب السمو “الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. بحضور صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، وحكام الإمارات.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة، أنه “تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع. رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.