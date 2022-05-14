نشكركم على متابعتكم خبر الرئيس الفرنسي يزور الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قالت وسائل إعلام إن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” سيزور أبوظبي، غداً الأحد، لتقديم العزاء في وفاة الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، طيب الله ثراه.

ونعى “ماكرون” الشيخ “خليفة” في تغريده عبر حسابه على تويتر، قائلاً: “أفجع خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إمارة أبو ظبي، والإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف: “أعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولى العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأسرته وشعب الإمارات”.