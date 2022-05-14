نشكركم على متابعتكم خبر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ينعى الشيخ خليفة بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نعى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقدم الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، باسمه وباسم أعضائه، وخبرائه، ومنسوبيه، تعازيه الخالصة إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً.

وأعرب قطب مصطفى سانو عن تقدير وامتنان مجمع الفقه الإسلامي الدولي، لما كان يحظى به من رعاية كريمة، ودعم متواصل من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.