نشكركم على متابعتكم خبر حاكمة طوكيو تلغي زيارة للشرق الأوسط إثر وفاة الشيخ خليفة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ألغت حاكمة طوكيو “يوريكو كويكي” زيارة إلى الشرق الأوسط، كانت مقررة اليوم، إثر وفاة المغفور له الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رحمه الله.

وأصدرت “كويكي” بياناً باسم مواطني طوكيو، أعربت فيها عن حزنها على هذه الخسارة الأليمة وتعاطفها مع شعب الإمارات.

وقالت: “سنتذكر دائماً الإنجازات المتميزة للفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات”.

وأكدت أن “المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرس جهوده منذ فترة طويلة من أجل التنمية الراسخة لدولة الإمارات. ومن أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبفضل قيادته القوية. نحتفل أيضاً بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان هذا العام”.

واختتمت حاكمة طوكيو: “سنتذكر دائماً إنجازاته المتميزة في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات”. مؤكدة الالتزام المستمر لحكومة مدينة طوكيو بتطوير العلاقات بين البلدين.