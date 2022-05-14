نشكركم على متابعتكم خبر تعديل موعد إقامة المباراة النهائية من مسابقة كأس رئيس الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم بياناً حول موعد إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة.

وجاء في البيان: “نظـراً لوفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله ، قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية تعديل موعد إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة ، لتقام يوم الأربعاء الموافق 25 مايو الجاري في اسـتاد هزاع بن زايد , بمدينة العين ، بدلاً من الموعد السابق 27 مايو..

الجدير بالذكر أن المباراة النهائية ستجمع بين فريقي الوحدة والشارقة”.