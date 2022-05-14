نشكركم على متابعتكم خبر نجوم عرب يعبرون عن حرنهم لرحيل خليفة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أبدى فنانون ومبدعون عرب حزنهم العميق لرحيل المغفور له الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، طيب الله ثراه.

وقدم الفنان “عبدالمجيد عبدالله” تعازيه لشعب الإمارات قائلاً: “عظم الله أجركم يا أهل الإمارات خليفة بن زايد في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال الفنان “كاظم الساهر” في هذا المصاب الجلل: “ببالغ الأسى والحزن.. نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.

من جهتها، كتبت الفنانة “أصالة” عبر تويتر: “نعزي أنفسنا وأحبتنا في الإمارات قيادة وشعباً كريماً طيباً خلوقاً حنوناً في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد.. نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته آمين يا رب العالمين”.

وقدمت الفنانة “نجوى كرم” التعازي للإمارات حكومة وشعباً، وقالت: “بتجي على هالدني وجوه طيبة، قادة بمعنى الكلمة، صاحبة أيادي بيضاء، وأفكار خيرة. ومن بعدها بتنتقل لرحمة ربنا.. الله يرحم رئيس دولة الإمارات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.. تعازينا الحارّة من كل لبنان إلى دولة الإمارات الحبيبة قيادةً وشعباً”.

أما الفنان “راغب علامة”، فقال: “رحل القائد الإنسان والطيب الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. رحل إلى جوار ربه بعد أن فاض خيره على إماراتنا الحبيبة وعلى كل الناس.. اللهم اغفر له وارحمه واجعل ما قدّمه في ميزان حسناته. التعازي والمواساة لشيوخ وحكام وشعب إماراتنا الحبيبة، آمين يا رب العالمين”.

وعبر الفنان “عابد فهد” عن حزنه بالقول: “وداعاًً خليفة، خالص العزاء للأمة العربية جمعاء وأهلنا في الإمارات قيادة وحكومة وشعباً”.

بدوره، حرص الفنان “باسم ياخور” على تقديم العزاء، وكتب: “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ذمة الله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. خالص العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعب الإمارات الحبيب”.

وأرفق الفنان “محمد هنيدي” صورة الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” عبر حسابه في تويتر. وكتب: “إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.. البقاء لله في الشيخ خليفة بن زايد”.

وكتب الفنان “وائل كفوري” عبر تويتر: “أتقدّم بأحرّ التعازي إلى دولة الإمارات العربيّة المتحدة قيادةً وشعباً بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته”.