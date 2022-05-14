نشكركم على متابعتكم خبر عمر العلماء: فقدنا رجل الإنجازات والإسهامات وصاحب الأيادي البيضاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل:

أكد معالي “عمر بن سلطان العلماء” وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. أن دولة الإمارات فقدت بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله. قائد الوطن، ورجل الإنجازات والإسهامات العظيمة. وصاحب الأيادي البيضاء، التي وصلت بالخير إلى العالم كله”.

وقال إن الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله. قاد مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المجالات. عززت ريادة الدولة وحضورها العالمي. بفضل حكمته وعطائه وحبه لشعبه. فكان لقراراته ومبادراته الدور الأهم في دعم مسيرة التنمية. التي تشهدها الدولة، والنهوض بالإنسان والمجتمع. مواصلا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.