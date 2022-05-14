نشكركم على متابعتكم خبر وزير الصحة ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

نعى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس. وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال معاليه: إن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائد الوطن ومسيرته الرائدة في التميز والتمكين الذي حافظ على الأمانة والقواعد الراسخة التي أرّساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وعزز أركان الاتحاد ونهضة الدولة وريادتها وترك سجلاً حافلاً بالإنجازات والمكاسب الوطنية تضمن حياة أفضل للأجيال القادمة، ومكانة رفيعة للدولة بين الأمم.

وتقدم معالي العويس باسم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بخالص العزاء إلى القيادة الحكيمة وشعب الإمارات والعالم راجياً من الله أن يتغمّد فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جنانه، ويُلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنّا لله وإن إليه راجعون.