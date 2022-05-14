نشكركم على متابعتكم خبر ديوان حاكم عجمان: “تغمد الله الفقيد بواسع رحمته” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ “حميد بن راشد النعيمي”. عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قائد الوطن وراعي مسيرته. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وفي نص البيان:

” بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

“ينعي ديوان حاكم عجمان المغفور له قائد الوطن وراعي مسيرته. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وألهم عموم آل نهيان الكرام. وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

و أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. ” رحمه الله ” مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم و تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام. اعتبارا من يوم غد السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل”.