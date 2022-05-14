نشكركم على متابعتكم خبر سعيد بن زايد : نودع اليوم قائدا فذا ورجلا وأخا حكيما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل : ينعى سمو الشيخ “سعيد بن زايد آل نهيان” ممثل حاكم أبوظبي قائد الوطن و راعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال سموه : بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره. نودع اليوم قائدا فذا ورجلا وأخا حكيما كرس جهده ووقته. من أجل رفعة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته.