نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين ينعى الشيخ خليفة بن زايد: في النفس فجيعة لفقده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 مايو 2022 03:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

ينعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا. عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: “لقد كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً فذاً ومحباً لوطنه وشعبه ولأمته العربية والإسلامية، كرس حياته لخدمة شعبه ولعمل الخير والعطاء والتسامح”.

وأضاف سموه: “رحل الشيخ خليفة عن دنيانا وفي النفس فجيعة لفقده غير أننا لا نقول إلا ما يرضي الله العلي القدير ونحتسب ونصبر ويبقى جميل أثره وحكمته نبراساً يضيء طريق المستقبل للأجيال .. رحم الله الفقيد الشيخ خليفة الذي شهد له التاريخ في تقديم الكثير لشعبه ولأمته العربية والإسلامية وللعالم أجمع .. نسأل الله له المغفرة والرضوان وجنة النعيم .. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.