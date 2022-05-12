نشكركم على متابعتكم خبر مبرمج سوري يفوز بمليون دولار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 مايو 2022 02:49 مساءً - متابعة- بتول ضوا

خلال الحفل الختامي لمبادرة “مليون مبرمج عربي” في متحف المستقبل في دبي. كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. المبرمجين والمدربين الفائزين بتحدي مبادرة “مليون مبرمج عربي” الذي تبلغ قيمة جوائزه الإجمالية 1,350,000 دولار أمريكي.

ومن بين الفائزين كرّم سمو الشيخ المبرمج السوري محمود شحود قائلاً: نبارك للشاب السوري محمود شحود فوزه بجائزة المليون دولار عن مشروع “Habit360” فوز مستحق لمبدع عربي نفتخر به وبإنجازه، ونهنئ جميع الفائزين والمشاركين في المبادرة الذين نجحوا في توظيف لغة العصر المعرفية في تطوير مشاريع رائدة.