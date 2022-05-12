نشكركم على متابعتكم خبر مهندس سوريّ يحصد لقب “أفضل مبرمج عربي” ومليون دولار في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 مايو 2022 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

حصد مهندس البرمجيات السوري محمود شحود، /33/ عاماً، لقب أفضل مبرمج عربي في تحدي مبادرة المليون مبرمج عربي عن مشروع “Habit 360″، ومبلغاً قدره مليون دولار.

ويمكن مشروع “Habit 360” الأشخاص من بناء عادات جديدة في حياتهم ومتابعة إنجازاتهم وتحفيز مشاعرهم.

وشكر شحود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتبنيه ورعايته مبادرة “مليون مبرمج عربي”.

وأشار شحود لـ”البيان” إنه سيتبرع بنصف قيمة الجائزة التي حصدها إلى الأيتام السوريين الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم نتيجة الأحداث والحروب التي شهدتها بلده سوريا خلال العقد الفائت.