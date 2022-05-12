نشكركم على متابعتكم خبر مطار دبي الدولي يسجل رقماً غير مسبوق في عدد المسافرين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 مايو 2022 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل مطار دبي الدولي نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري. مسجلاً زيادة قياسية بنسبة 15.7% مقارنة بـ 11.8 مليون مسافر في الربع الأخير من عام 2021، و5.7 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2021.

وسجل المطار أعلى معدل في حركة المسافرين للربع الثاني على التوالي، التي تجاوزت فيه حركة الركاب في مطار دبي الدولي DXB مؤشر الـ10 ملايين مسافراً.

وبلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي DXB نحو 519,555 طناً من الشحن الجوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. مسجلة انخفاضاً بنسبة 15.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، الذي سجل حوالي 614,834 طناً.

من جهتها، بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الأول 81,966 بزيادة قدرها 5.8% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021. حيث تم تسجيل 77,475 رحلة عبر مطار دبي الدولي.

واحتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث حجم الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 1.6 مليون مسافر. تلتها المملكة العربية السعودية بحوالي 1.1 مليون مسافر، ثم باكستان بـ997 ألف مسافر، والمملكة المتحدة 934 ألف مسافر.