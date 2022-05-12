نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يمنح عيسى السويدي وسام الاستقلال من الطبقة الأولى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 مايو 2022 02:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” سعادة عيسى محمد غانم السويدي الرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار “وسام الاستقلال” من الطبقة الأولى وذلك بتوصية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديراً لجهوده وإسهاماته في خدمة الوطن خلال توليه مسؤولياته ومهامه المختلفة.

وسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سعادته الوسام خلال مراسم أقيمت اليوم في قصر الوطن.

وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد خلال الفعالية على الجهود الكبيرة التي بذلها عيسى السويدي في العديد من محطات الأعمال والمسؤوليات التي تقلدها خلال مسيرته المهنية والتي تميزت بالعطاء المتواصل والإخلاص والمثابرة على مدى أكثر من أربعين عاماً .

من جانبه أعرب عيسى محمد غانم السويدي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة معتبراً اللفتة الكريمة من سموه تتويجاً للعطاء والجهود التي تبذل من أجل مسيرة الوطن وتقدمه.

كما أعرب عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتوجيهاته سموه ومتابعته المباشرة لتوفير بيئة عمل مناسبة للإبداع والتميز ومواصلة تحقيق الإنجازات النوعية.

ويشغل عيسى غانم السويدي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستمثار، وهو عضو مجلس الإدارة في جهاز الإمارات للاستثمار، وتولّى سابقاً العديد من المناصب البارزة مثل رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، ونائب رئيس مجلس إدارة “شركة اتصالات المغرب”، كما شغل عضوية مجالس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك”، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك”، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، والمؤسسة العربية المصرفية.

ويحمل سعادة عيسى غانم السويدي شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من “جامعة نورث إيسترن” في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.