نشكركم على متابعتكم خبر “جنايات أبوظبي”: إدانة متهم بالاتجار غير المشروع في الأسلحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 مايو 2022 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن دانت “جنايات أبوظبي” متهماً بارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر. وقضت المحكمة بسجنه 10 سنوات وتغريمه بمليون درهم، مع مصادرة المضبوطات. وارتكب المتهم جرائم تمثلت في الاتجار بأسلحة وذخائر نارية وصوتية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بعرض صور منها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعها.