نشكركم على متابعتكم خبر الطوارئ والأزمات في الدولة تهيب باستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 مايو 2022 02:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حرص الإمارات على المحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحد من انتشار جائحة كوفيد-19.مبيناً ان الدولة شهدت استقراراً في انخفاض الإصابات وعدم تسجيل اية وفيات لفترة ملحوظة. منوهاً إلى أهمية الدور المجتمعي في نجاح الإمارات في التصدي للجائحة .

ويأتي نجاح الدولة في إدارة الأزمة من خلال خطوات استباقية وخطط مدروسة .نتيجة التناغم الوطني بين جميع القطاعات على مستوى الدولة.مؤكداً على رصد كافة المستجدات ودراسة سبل الحد من مخاطرها والوقاية منها بكل مرونة وشفافية.

ورجا من المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر التأكد من شروط وإجراءات الدول الراغبين بزيارتها والتقيد بها لتجنب أي عقوبات أو مخالفات تطبق في هذه الدول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتكم.

وأهاب بأفراد المجتمع بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة داخل الدولة وأثناء السفر والعطلات، ونهيب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والمعتمدة من قبل الجهات المختصة والتقيد بها وذلك في ظل تنامي الجائحة في بلدان عدة.

وافتخر بوعي مجتمع دولة الإمارات بكافة أطيافه الذي أسهم في تحقيق المستهدفات والمؤشرات الرئيسية في مرحلة التعافي للعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.

وأكد أن استمرار نجاح دولة الإمارات في التصدي للجائحة كان معتمدا على الدور المجتمعي بنسبة كبيرة، فقد كان المجتمع عاملا بارزا في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومتابعة أهم القرارات والتوصيات من قبل الجهات الرسمية والبعد عن الشائعات والمعلومات المغلوطة.