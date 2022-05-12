نشكركم على متابعتكم خبر شراكة بين طيران الإمارات ودائرة الثقافة والسياحةبأبوظبي لتعزيزالسياحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 مايو 2022 02:49 مساءً - وقعت طيران الإمارات ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز أعداد الزوار من الأسواق الرئيسية عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة. وتأتي الشراكة الجديدة في إطار التزام طيران الإمارات بترويج السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تنسيق الأنشطة مع الهيئات السياحية الشريكة، مثل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الرئيسية لتشجيع الزوار على تجربة مزيد من الوجهات أثناء إقامتهم في الدولة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في معرض سوق السفر العربي، حيث وقعها من جانب طيران الإمارات عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وسعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وسوف تعمل طيران الإمارات بالتعاون والتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بموجب مذكرة التفاهم، لاستكشاف وتنفيذ أنشطة ترويجية بالإضافة إلى برامج مخصصة لمنظمي الرحلات السياحية وتجارة السفر في الأسواق الرئيسية عبر شبكة طيران الإمارات لتشجيع زيارة أبوظبي أثناء إقامة السياح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيبحث الجانبان أيضاً التعاون في الحملات الإعلانية والتسويقية، وبرامج التعريف بتجارة السفر ووسائل الإعلام في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى المسابقات الترويجية. كما ستعمل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي على ابتكار منتجات وبرامج فريدة لتسويقها لعملاء طيران الإمارات. وسوف تدعم طيران الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، نقل المواد التسويقية لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي إلى وجهات مختارة عبر شبكة محطاتها العالمية.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: “يسعدنا العمل مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي للمساعدة في تعزيز الزيارات. نحن في وضع جيد لدعم تطوير السياحة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عامةً من خلال شبكتنا التي تغطي نحو 130 وجهة عالمية، وملتزمون بترويج دولتنا كمركز للسفر والسياحة، بما تضمه وتقدمه الإمارات السبع من مناطق جذب ومجموعة واسعة من التجارب والفعاليات. وسوف تعمل شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي على تعزيز النمو المستدام للزوار وضمان قدرتهم على تجربة المعالم الثقافية الفريدة والشواطئ البكر والتنوع البيولوجي الغني في الإمارة، بالإضافة إلى مناطق الجذب العائلية الحديثة”.

وقال سعادة صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: “نتطلع، من خلال هذه الشراكة مع طيران الإمارات، إلى التعاون سوياً على ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الوجهات السياحية المفضلة. وتحتضن الإمارة باقة واسعة ومتنوعة من العروض ومعالم الجذب الاستثنائية التي تلبي تطلعات واهتمامات الجميع، من المرح والمغامرة في المدن الترفيهية العالمية، بما في ذلك عالم وارنر براذرز أبوظبي، إلى المتاحف الرائدة مثل اللوفر أبوظبي، والمنتجعات. ونثق أن مذكرة التفاهم ستدعم مبادراتنا الرامية إلى مشاركة أفضل ما تقدمه أبوظبي مع العالم”.

يذكر أن السياحة تمثّل إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة. كما أنها تلعب دوراً كبيراً في تنويع اقتصاد الدولة. وجرى في عام 2021 تشكيل “مجلس الإمارات للسياحة” لتعزيز المحفظة السياحية للدولة، وذلك من خلال التعاون بين جميع هيئات وإدارات السياحة المحلية بهدف تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة. وتشير التقديرات إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج الإجمالي المحلي للدولة ستصل إلى 5.4%، أي ما يعادل 116.1 مليار درهم (31.6 مليار دولار أميركي)، ومن المتوقع أن يدعم القطاع أكثر من مليون وظيفة بحلول عام 2027.

تعد طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، وتربط العالم غربه وشرقه وشماله وجنوبه عبر دبي مقرها الرئيسي. وتواصل الناقلة إعادة بناء شبكتها العالمية، وتخدم اليوم نحو 130 وجهة، بأكثر من 140 طائرة بوينج 777 وأكثر من 60 طائرة A380. وتفي طيران الإمارات بوعدها “تميّزٌ دائم”، كما تواصل قيادة الصناعة في مبادرات رعاية العملاء، بما في ذلك توفير خيارات حجز سخية ومرنة، ودعم أعضاء سكاي واردز وهم يستأنفون سفرياتهم، وإطلاق المبادرات الإبداعية الرقمية على الأرض وفي الأجواء، وتدابير الصحة والسلامة الشاملة عبر جميع مراحل الرحلات.

تتولى دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.