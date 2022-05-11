انت الان تتابع خبر الإماراتي ضاحي خلفان يفجِّر جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة حول شيرين أبو عاقلة.. لن تصدق ماذا كتب! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دون نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تغريدة ساخرة من مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء ما أثار موجة غضب عارمة.

وكتب “خلفان” في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: “بكرة بيقولون شيرين ابو عاقلة على قيد الحياة”، متبعا حديثه بـ”إيموشن” ساخر.

وتابع خلفان في تغريدة أخرى: “كما ادعو ان محمد الدرة على قيد الحياة.. سيدعون غدا ان شيرين ابو عاقلة على قيد الحياة”.

هذا وقوبلت تغريدات ضاحي خلفان بردود فعل غاضبة واستياء واسع من المغردين الذين وصفوا موقفه هذا بـ”الحقير” ويعبر عن موقف الإمارات التي أصبحت من أقوى حلفاء الاحتلال في المنطقة.

إلى ذلك رد الإعلامي أسامة جاويش بالقول “وأحقر منك لم ترى قط عين وأنجس منك لم تلد النساء”، فيما كتب مذيع قناة “الجزيرة مباشر” أيمن عزام “حقير انت أيها اللطخ”.

الصحفي الجزائري قادة بن عمار قال: “كنت اريد القول أنه من المستحيل أن تكون انسانا سوّيا لكن اكتشفت أن كلمة “انسان” خسارة فيك!! بالمناسبة أنت عار على بلدك ودينك وعلى إرث أسلافك!!”.

بدوره علق الأكاديمي الجزائري د. أمين كرطالي قائلا: “نعم هي حيةٌ في قلوبنا ووجداننا ومشاعرنا…تنعم بكل أنواع الحياة …كما أنك مجرد من كل أنواع الحياء”.

بينما قال المغرد أبو محمود “لا حياء ولا احترام ولا حتى تقدير لمن مات .. هذا الشخص اسمه فريق يعني وصل أعلى مراتب العسكريه ولكنه لا يفقه شي ويستهزأ ويضحك ويهرج على انسانه عملت سنوات بالحرب وأعتقد انها عملت اكثر منه في حياتها .. عيب العيب”.

هذا ودفعت موجة الغضب من المغردين ضاحي خلفان إلى الترحم على أبو عاقلة وكتب في تغريدة منفصلة: “رحم الله شيرين ابو عاقلة رحمة واسعة وأسكنها الفردوس الأعلى”.