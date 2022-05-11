نشكركم على متابعتكم خبر سفارة الإمارات في نيودلهي تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

دعت سفارة الإمارات في نيودلهي مواطني الدولة إلى توخي الحيطة والحذر مع اقتراب اعصار أتساني .

ويقترب الإعصار من أوريسا وآندرا براديش وتلنغانا وجارخاند وبنغال الغربية وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 11 مايو 2022-إلى 13 مايو 2022 .ويتوقع أن يستمر لمدة 3 أيام.

وتؤكد السفارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الهندية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.