نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات و 3 دول عربية أخرى في صدارة جوائز ” أوسكار الإعلام السياحي “ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 05:50 مساءً - متابعة- شادي علوش

تمكنت عشر دول عربية، من حصد جوائز “أوسكار الإعلام السياحي العربي”.

والتي تعد أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية.

إضافة إلى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.

وقام نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني، بتكريم الفائزين بالجوائز خلال حفل أقيم بمعرض “سوق السفر العربي” المنعقد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.

وذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية، والدكتور أحمد الشامسي رئيس هيئة السياحة والآثار بالفجيرة.

بالإضافة للدكتور عبدالرزاق عربيات رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وفاز بشخصية العام السياحية، خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري.

فيما نال لقب الشخصية القيادية في القطاع السياحي صالح العتيبي وكيل وزارة الإعلام الكويتية لقطاع السياحة.

بينما فاز بشخصية رجل التراث والآثار العربي عالم الآثار المصري زاهي حواس.

وفاز بجائزة سفير السياحة العربية صالح المخدوم من الإمارات.

في حين فازت شركة “المطار” للفنادق والطيران بالسعودية بجائزة افضل حملة تسويقية لعام 2021 وجائزة أفضل شركة عربية في قطاع السياحة والسفر.

فيما فاز بلقب أفضل حملة ترويجية سياحية حكومية عربية هيئة السياحة السعودية عن حملة “روح السعودية”.

وفازت مدينة “العلمين” في مصر بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية .

كما فاز مصطفى عبدالعظيم بجريدة الإتحاد الإماراتية جائزة أفضل تقرير صحفي عن الفنادق.

فيما حصل عدنان نجم بجريدة الخليج الإماراتية، على جائزة أفضل تحقيق صحفي سياحي .

وفاز بجائزة القيادة العربية للهيئات الأجنبية مصطفى محمد المدير بفندق “الريتز كارلتون أبوظبي”.

ونال موقع “بوابة السائح العربي” لقب أفضل موقع إلكتروني يهتم بالسياحة العربية.

وحاز معرض “إكسبو 2020 دبي” على جائزة أفضل معرض سياحي عربي.

بينما فازت صفحة “حلاوة مصرنا” بجائزة أفضل حساب يهتم بالسياحة العربية على فيسبوك.