نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم دفعة جديدة من لقاحات كورونا اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 05:50 مساءً - متابعة – نور نجيم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 7,719 جرعة من لقاح كوفيد19 خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,765,619 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 250.40 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا في الدولة.