نشكركم على متابعتكم خبر أكثر من مليونين ونصف استخدموا مطار أبوظبي خلال 3 أشهر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت مطارات أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن نمو حركة المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 218%. حيث استقبل مطار أبوظبي الدولي 2.56 مليون مسافر.

وأكدت بيانات الربع الأول أن عدد المسافرين الذين قُدمت لهم خدمات عبر المطار بلغ 2,563,297 مسافراً. مقارنة بـ807,310 مسافرين خلال الربع الأول من عام 2021.

وسجل المطار 22,689 رحلة خلال الربع الأول، مقابل 16,351 رحلة في عام 2021، محققاً زيادة بنسبة 38.8%، وفق “وام”.

وأشار تقرير مجلس المطارات الدولي إلى حصول مطار أبوظبي الدولي على نسبة 91.8 % في المؤشر الإجمالي لمدى رضا العملاء.

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وحققت خدمة الأمتعة خلال الربع الأول تميزاً لافتاً للأنظار حيث تمت معالجة ما مجموعه 1,737,290 حقيبة. من خلال نظام الأمتعة بالمطار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 99.8% معدل نجاح التسليم.

وأعلنت مطارات أبوظبي عن حجم حركة الشحن خلال الربع الأول عبر مطار أبوظبي الدولي. حيث تمت مناولة 144,114 طناً من الشحنات الجوية، بانخفاض قدره 15.7%، مقارنة بـ170,876 طناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أما فيما يتعلق بالبريد الجوي، فتم نقل 1,835 طناً من البريد خلال الربع الأول من هذا العام. مقارنة بـ2,518 طناً خلال الربع الأول من عام 2021، ما يعد انخفاض قدره 27.1%.