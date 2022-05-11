نشكركم على متابعتكم خبر نمو تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدل 15% عن الفترة نفسها من عام 2021. وبلغت حوالي 61 ملياراً و522 مليون درهم.

وسجلت الصادرات نمواً بمقدار 35% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 24 ملياراً و449 درهم. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وحققت الواردات نمواً بمقدار 5% بقيمة 25 ملياراً و374 مليون درهم، بينما حقق إعادة التصدير 4% نمواً بقيمة إجمالية وصلت حوالي 11 ملياراً و698 مليون درهم

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في حجم التجارة بنسبة 23% من القيمة الإجمالية. إذ وصلت إلى أكثر من 13 ملياراً و921 مليون درهم، تلتها سويسرا بنسبة 8% وبقيمة إجمالية سجلت أكثر من 5 مليارات و29 مليون درهم.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية ثالثة بنسبة 7% وبحوالي 4 مليارات و593 مليون درهم. ثم الصين بنسبة 5% وبقيمة 3 مليارات و52 مليون درهم، والهند بنسبة 5% وبقيمة مليارين و963 مليون درهم.

وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 12 مليارا و83 مليون درهم بنمو بنسبة 27%. مقارنة بـ 9 مليارات و491 مليون درهم خلال الربع الأول من 2021. فيما سجلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً خلال الفترة نفسها بنسبة 78% بقيمة 8 مليارات و403 ملايين درهم.

وحققت تجارة الخشب ومصنوعاته والفلين، وأصناف صناعتي الحصر والسلال نمواً بنسبة 47%. بينما سجلت تجارة المصنوعات الجلدية وأصناف عدة الحيوانات ولوازم السفر نمواً بنسبة 43%.