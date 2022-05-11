نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم دفعة جديدة من لقاحات كورونا اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 11 مايو 2022 01:53 صباحاً - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 5,037 جرعة من لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,757,900 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 250.32 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح “كوفيد-19” و سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس “كوفيد-19”.