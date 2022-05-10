نشكركم على متابعتكم خبر المزروعي: لا نناقش القضايا السياسية في أوبك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 11:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد وزير الطاقة الإماراتي “سهيل المزروعي”، أن القضايا السياسية التي تسبب الفوضى، أمور لا تتم مناقشتها في “أوبك”. مؤكداً “أننا لا ننحاز لأي طرف”.

وأشار “المزروعي”، اليوم الثلاثاء، إلى أن “ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام. يرفع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين، والأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة”.

وأضاف: “التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة. ويستغرق المتعاملون وقتاً للانتقال من سوق إلى أخرى”.

وتابع، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء: “فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك.. المشكلة الأكبر التي نراها في سوق الطاقة تتمثل في الأساس في الغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى”.