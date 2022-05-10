نشكركم على متابعتكم خبر كيفية طباعة تفاصيل الإقامة الخاصة إلكترونياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:55 مساءً - متابعة _نور نجيم :

وفرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خدمة جديدة تخص طباعة تفاصيل الإقامة إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي بعد إلغاء الملصق.

وذكرت الهيئة أنها توفر خدمة طباعة تفاصيل الإقامة للأفراد والمؤسسات، إذ يبدا المتعامل بالدخول إلى موقع الهيئة، ثم اختيار القنوات الذكية، ثم تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الحساب الشخصي أو حساب المؤسسات، واختيار الخدمة من خلال لوحة التحكم، والخطوة الأخيرة القيام بتعبئة بيانات الطلب ودفع الرسوم.

وأوقفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الشهر الماضي، إصدار ملصق الإقامة، للأجانب وذلك في جميع طلبات إصدار أو تجديد الإقامة، التي سيتم تقديمها عبر مراكز الخدمة المختلفة على مستوى الدولة. وتم استخدام نموذج موحد جديد يضم خدمتي إصدار وتجديد الإقامة وبطاقة الهوية.