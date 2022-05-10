نشكركم على متابعتكم خبر تعرف إلى كل ما يخص خدمة مواقف الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:55 مساءً - متابعة – نور نجيم :

تهتم حكومة الشارقة بتزويد مؤسساتها ببنية تحتية لا مثيل لها، ونلحظ ذلك جلياً في مواقف السيارات التي ما عادت تشكل عائقاً أمام السكان، حيث وفرت إمارة الشارقة خدمات متطورة مزوّدة بأحدث تقنيات التكنولوجيا لخدمة السائقين، فقدمت خدمة مواقف الشارقة SMS التي تتيح للسكان والسياح الراغبين في زيارة الأماكن السياحية في الشارقة إمكانية حجز موقف للسيارات عن طريق الرسائل النصية. فلا داعيَ للقلق حيال حركة السيارات بسبب هذه الخدمة المدفوعة. تعرف في مقالنا هذا على خدمة مواقف السيارات في الشارقة بشكل مفصل.

خدمة مواقف الشارقة SMS

تتيح خدمة مواقف الشارقة SMS للمتعاملين حجز موقف عن طريق الهاتف عبر الرسائل النصية لتوفير الوقت والجهد عليهم، إذ يتم اقتطاع رسوم الخدمة إما من رصيد الهاتف، أو تُضاف إلى فاتورة هاتفك الشهرية، فالخدمة متاحة لمستخدمي خطوط اتصالات ودو وفيرجن موبايل.

طريقة حجز مواقف الشارقة SMS

إن كنت تتساءل عن كيفية الاستفادة من هذه الخدمة، فعليك اتباع الخطوات التالية:

قم بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 5566 بالصيغة التالية

مصدر اللوحة (أي إمارة) مثلاً رمز إمارة الشارقة Shj

ترك مسافة ومن ثم إدخال رقم اللوحة ثم مسافة وتحديد مدة الوقوف بالساعات، مثلاً، إن كنت تود حجز موقف لمدة ساعة فعليك إرسال النص “Shj 5215 1” إلى الرقم المشار إليه

يمكنك إضافة حرف A أول الرسالة حتى تتلقى الرد باللغة العربية

بعد ذلك ستصلك رسالة تأكيد تحمل تفاصيل التذكرة الإلكترونية، يرجى الاحتفاظ بالرسالة في هاتفك

ستصلك رسالة تذكير قبل انتهاء المدة المقرّرة بعشر دقائق.

أما إن كنت في زيارة لإمارة الشارقة وترميز سيارتك يتبع لإمارة أخرى، فيجب عليك إدخال الترميز الخاص بإمارتك حسبما يلي:

دبي (DXB)

أبوظبي (AUH)

رأس الخيمة (RAK)

عجمان (AJM)

الفجيرة (FUJ)

أم القيوين (UAQ)

تمديد الحجز

إن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو توفير الوقت والجهد على السكان

يتم السماح للأفراد بالوقوف لمدة ساعة واحدة فقط، وقبل انتهاء المدة بعشر دقائق، سيتم إشعار المتعامل برسالة نصية من مواقف الشارقة، وفي حال الرغبة بتمديد الحجز، يتوجب الرد على رسالة التنبيه بحرف Y أو ن، وبعد ذلك سيتم إرسال مسج تأكيد على تمديد الحجز.

بعض الأمور الواجب مراعاتها عند حجز موقف باستخدام الرسائل القصيرة

يمكن لأصحاب السيارات الإماراتية الاستفادة من هذه الخدمة دون التسجيل في موقع بلدية مدينة الشارقة الإلكتروني

يجب أن تُسجل أرقام لوحات السيارات غير التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من الخدمة، وذلك إما بالاتصال على الرقم 993 أو عبر الموقع الرسمي لبلدية مدينة الشارقة.

بمجرد التسجيل في الخدمة، سوف تتمكن من إضافة أكثر من مركبة على نفس الحساب

كيفية التسجيل في الخدمة للسيارات خارج الامارات

بعد تسجيل عضويتك في خدمة مواقف الشارقة SMS يمكنك اختيار اسم تعريفي يغنيك عن إرسال تفاصيل المركبة في كل مرة، ويحمل الصيغة الاسم التعريفي “مسافة” عدد الساعات.

كتابة رسالة تحمل الاسم التعريفي مثال Saleem 1

إرسال الاسم التعريفي مع عدد الساعات إلى الرقم 5566

شروط الاستفادة من الخدمة

أن يكون خط هاتفك يتبع لشركة اتصالات أو دو أو فيرجن موبايل

توفر الرصيد الكافي في خط هاتفك حتى يتم اقتطاع قيمة الخدمة منه

في الوقت الراهن أقصى مدة للحجز هي ساعة واحدة، وفي حال نسيت إدخال المدة الزمنية المطلوبة، سيتم حجز ساعة واحدة تلقائياً

يجب تسجيل المركبات من خارج الإمارات في الخدمة أولاً للاستفادة منها

في حال استخدمت نص رسالة مختلفاً عن المذكور أعلاه فلا يتم النظر بطلبك.

رسوم خدمة مواقف الشارقة

فيما يخص رسوم خدمة مواقف الشارقة، فهي كالآتي:

تكلفة رسالة مواقف الشارقة: 38 فلس إماراتي

تكلفة الوقوف لساعة: 2.38 درهم إماراتي

تكلفة الوقوف لمدة 3 ساعات: 8.38 درهم إماراتي

تكلفة الوقوف لمدة 5 ساعات: 12.38 درهم إماراتي.

كيف يمكن معرفة المبلغ الذي تم إنفاقه على هذه الخدمة؟

تحقق من رصيد أو فاتورة هاتفك لتعرف كم أنفقت على خدمة مواقف الشارقة

يتم توضيح رصيد إنفاقك على خدمة مواقف الشارقة SMS في فاتورة هاتفك الشهرية، أما لأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً، فيتم اقتطاع المبلغ مباشرة من رصيدك.

ما الإجراء الواجب اتخاذه في حال تلقي واحدة من مخالفات مواقف الشارقة بعد حجز موقف؟

يتوجب إظهار رسالة التأكيد التي تم حجز الموقف بها، والتوجه مباشرة إلى مفتشي مواقف السيارات في بلدية الشارقة، الذين يتولون أمر تصويب هذا الخطأ على الفور.

احرص على أن لا تتجاوز قانون المرور لسلامتك وسلامة الآخرين ولتفادي دفع مخالفات الشارقة التي قد تكون مكلفة للغاية في بعض الحالات، وفي حال ارتكابك إحدى المخالفات، فيمكنك الاستعلام عن مخالفات الشارقة لتبقَ على اطلاع مستمر، وتلافي تراكمها.