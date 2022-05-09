قادة الإمارات يهنئون ملك السعودية بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

كما وأرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.