نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ضمن المراتب الـ 10 الأولى في 18 مؤشراً للاقتصاد والأعمال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراتب العشر الأولى عالمياً في 18 مؤشراً رئيساً للاقتصاد والأعمال خاص بالتنافسية العالمية للعام 2021.

وبحسب تقرير صادر عن كبرى المؤسسات الدولية، ذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر ريادة الأعمال. وفي الثانية عالمياً في مؤشر موهبة البحث في المشاريع التجارية، وأيضاً المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الإلمام بتغير ظروف السوق.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر الاحتفاظ بالمفكرين.

فيما تصدرت المركز الأول عربياً وإقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر تشريعات البطالة.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والخامس عالمياً في 3 مؤشرات تشمل: مؤشر الإجراءات اللازمة لبدء نشاط تجاري وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. ومؤشر إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير الممول من قبل الأعمال. ومؤشر استقطاب المفكرين.

كما وتصدرت الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً والثامن عالمياً في مؤشرين: الأول مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري. والثاني مؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.