نشكركم على متابعتكم خبر وصول رئيس الوزراء اليوناني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 10:52 صباحاً - متابعة – شادي علوش

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، بوصول رئيس وزراء جمهورية اليونان،كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك في زيارة رسمية للدولة تبدأ يوم الأحد.

وكان في استقبال ميتسوتاكيس، لدى وصوله مطار الرئاسة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

بالإضافة لعدد من المسؤولين في الدولة.