نشكركم على متابعتكم خبر قادة الإمارات يهنئون خادم الحرمين بنجاح الفحوصات الطبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 10:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أرسل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

داعين الله تعالى أن يمتعه بدوام الصحة العافية والعمر المديد. ومتمنين للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم و الازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.