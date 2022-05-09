نشكركم على متابعتكم خبر بطول 37 كم.. طرق دبي تنفذ مسارات خاصة للحافلات ومركبات الأجرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 مايو 2022 01:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خطة تنفيذ مسارات خاصة للحافلات ومركبات الأجرة، بطول 37 كم. خلال الفترة من 2023 وحتى 2027.

وتتوزع المسارات على ثمانية شوارع حيوية، هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثاني من ديسمبر، وعمّان، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف.

وبهذه الخطة، يرتفع إجمالي طول المسارات الخاصة للحافلات إلى 48.6 كم، وفق ما ذكرته صحيفة “البيان”.

ويسهم التوسع في المسارات الخاصة للحافلات في ارتفاع متوسط سرعة الحافلة، وانخفاض زمن الرحلة في ساعات الذروة بنسب تتجاوز 40%. وفق معالي “مطر الطاير”، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

وتوقع معاليه أن ينخفض زمن الرحلة على شارع الثاني من ديسمبر بنسبة 44%، وشارعي صباح الأحمد الجابر الصباح، وعمّان، بنسبة 39%. وشارع عمر بن الخطاب بنسبة 28%، وشارع الشيخ خليفة بن زايد بنسبة 27%، وشارع النهدة بنسبة 25%، وشارع السطوة بنسبة 18%.